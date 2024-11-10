مستشار الأمن القومي يصل إلى طهران
2024-11-10 17:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران.
وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى طهران، على رأس وفد أمني رفيع".
وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران.
وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى طهران، على رأس وفد أمني رفيع".