مستشار الأمن القومي يصل إلى طهران

2024-11-10 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى طهران، على رأس وفد أمني رفيع".