انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الرياض بشأن تطورات غزة ولبنان

2024-11-10 17:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، (10 تشرين 2024)، أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية بدعوة سعودية من أجل بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية، فؤاد حسين الذي وصل الرياض أمس السبت.

وتشهد الرياض انعقاد أعمال قمة المتابعة العربية – الإسلامية غير العادية امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر تشرين الثاني 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

يشارك بالحضور وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وذلك للتوافق حول مشروع البيان الختامي للقمة الذي من المتوقع أن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق سكان قطاع غزة.

وتذهب التوقعات إلى إقرار توصيات تصوغ موقفاً عربياً إسلامياً موحداً في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي، فضلاً عن التأكيد على أهمية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والتشديد على ضرورة استقرار لبنان والوصول إلى حلول لتهدئة الأوضاع في بيروت.



