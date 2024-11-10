تنسيق مشترك بين ثلاث جهات حكومية لاستخدام الري الذكي

2024-11-10 17:35:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

‎أكدت وزارة الموارد المائية، الأحد، أن الري الذكي يتناغم مع ظروف التغيرات المناخية التي يعاني منها العراق، فيما أشار الى استثمار مياه الأمطار والسيول لزيادة الخزين في السدود. وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية علي راضي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن نظام الري الذكي يتناغم مع ظروف التغيرات المناخية التي يعاني منها العراق والعالم لذلك يجب أن نجد الوسائل والطرق التي نخفف من خلالها آثار التغيرات المناخية. وأضاف، أن هناك تنسيقاً مع وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية من اجل عكس هذه التجربة على مساحات أكبر حتى تكون واضحة لزيادة الوعي والطلب من قبل الفلاحين. وبشأن مياه الأمطار، أكد، أنه تم استثمار مياه الأمطار والسيول لزيادة الخزين المائي في السدود والخزانات لمعالجة شح المياه خلال موسم الصيف عبر مبدأ مغادرة الوفرة إلى الندرة، مبيناً اننا نمتلك خبرة كبيرة بالتعامل مع المياه، واليوم نستفاد من كميات وموجات الأمطار التي تهطل على البلاد بتعزيز الخزين المائي من جانب وتأمين الرية الأولى للمحصول الشتوي من جانب آخر، وهذا يساعد في تقليل المطلق من السدود والخزانات وبالنتيجة الحفاظ على الخزين المائي لما تبقى من الموسم الحالي والقادم. واختتم راضي قوله : إن هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية هي ضمن خطة مدروسة وموضوعة مسبقاً في هذا المجال.