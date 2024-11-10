2024-11-10 17:35:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة، بحسب بيان من مكتب دبي الإعلامي، الأحد. وفي النصف الأول من العام الجاري بشكل إجمالي نما اقتصاد بنسبة 3.2 بالمئة، إلى 231 مليار درهم، بحسب ما أعلنه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في البيان. وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، إن دبي تواصل تحقيق قفزات اقتصادية نوعية، سعيا لتحقيق مستهدفات خطة دبي 2033، بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، وصولاً إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. وبحسب بيان المكتب دبي الإعلامي، فقد حقق قطاع النقل الوتخزين نموا بنسبة 7.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، كما حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 5.6 بالمئة. أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فاستطاع تحقيق نسبة نمو قدرها 4.7 بالمئة، حيث واصلت دبي جذب الزوار والمقيمين، إذ بلغ عدد الزوار الدوليين في النصف الأول من العام الجاري إلى 9.3 مليون زائر بزيادة سنوية 9 بالمئة، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة. قطاع الأنشطة العقارية حقق أيضا نموا بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثاني. ووفقاً للبيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 38 بالمئة على أساس سنوي.