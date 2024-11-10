غموض يلف هوية قتلى قصف بطائرة مسيرة في محيط سنجار شمال نينوى

2024-11-10 17:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، بأن طائرة مسيرة يشتبه بأنها تركية استهدفت سيارة مدنية على طريق زراعي بمحيط قضاء سنجار شمال نينوى عصر اليوم.

المصدر أبلغ وكالة لـ "بغداد اليوم"، أن "القصف الذي طال السيارة المدنية، أسفر عن مقتل شخصين، لم يتم التعرف على هويتهما حتى الآن بسبب احتراق الجثتين بالكامل".

وأضاف، أنه "تم فرض إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، بينما لوحظ تحليق أكثر من طائرة مسيرة في الأجواء دون تنفيذ عمليات قصف متكررة".