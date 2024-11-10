2024-11-10 17:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، (10 تشرين الثاني 2024)، الى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد أمني رفيع.

وقال المكتب الاعلامي لمستشارية الأمن القومي في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، ان الأعرجي وصل الى طهران "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتأتي الزيارة عقب يوم من لقاء الأعرجي الملحق العسكري الإيراني في بغداد اللواء مجيد قلى بور، وجدد خلاله "موقف العراق الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أي دولة من دول المنطقة".

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني، أكد أمس الأربعاء، أن أراضي العراق لن تستخدم "لتنفيذ هجمات أو ردود" في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة حيث تهدد إيران بالرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفتها.

وكشف وزيرُ الخارجية، فؤاد حسين، الاسبوع الماضي حصولَ العراقِ على تعهدات إيرانية بعدم استخدام أراضيه للهجوم على إسرائيل، في حال أي رد من طهران على هجوم إسرائيل الأخير.

وبشأن إمكانية حصول هجوم إيراني على إسرائيل من الأراضي العراقية، قال حسين في لقاء متلفز، إن إسرائيل استغلت الأجواء العراقية في هجومها على إيران، مؤكدا أن إيران ترفض الرد على إسرائيل انطلاقا من العراق.







