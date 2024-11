2024-11-10 19:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأثارت عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مخاوف لدى قوى سياسية في تحالف "الإطار التنسيقي"، من تأثير ذلك على التفاهمات العسكرية بين بغداد وواشنطن بشأن موعد إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، والمقرر أن ينتهي في سبتمبر/ أيلول العام المقبل.ولم تقدم الحكومة العراقية أي تعهدات بشأن إنجاز الملف الذي طالبت […]

The post الإطار "قلق" من تراجع ترامب عن سحب القوات الأمريكية من العراق appeared first on جريدة المدى.