تحرك نيابي لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي

2024-11-10 19:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، اليوم الأحد، عن تحرك داخل اللجنة ومجلس النواب، لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، وذلك بسبب عدم السيطرة على استقرار سعر الدولار، وهيمنة المصارف الأهلية على نافذة بيع العملة. وقال نوري، في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "هناك تحركاً داخل اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب […]

