بينهما راموس.. خياران أمام ريال مدريد لتعويض ميليتاو

2024-11-10 19:20:02 - المصدر: واع

متابعة – واعيواجه فريق ريال مدريد مشكلة كبيرة في خط دفاعه بعد إصابة اللاعب (أيدر ميليتاو) بالرباط الصليبي خلال مباراته أمس السبت أمام أوساسونا، لكن إدارة النادي الملكي أمام خيارين وهما التعاقد مع لاعب مجاني الآن أو التعاقد مع لاعب الملكي السابق سيرجيو راموس الذي لا يمثل أي فريق منذ رحيله عن صفوف إشبيلية.وتفاقمت مشكلة خط دفاع النادي الملكي بعد إصابة الثنائي إيدر ميليتاو وداني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي، إضافة إلى عدم تعافي دافيد ألابا من الإصابة نفسها، وعدم ثقة النادي في الاعتماد على خيسوس فاييخو، ما يضطر الريال للتعاقد مع قلب دفاع لسد النقص في الجبهة الخلفية.وكشفت صحيفة آس، أن "إدارة النادي الملكي وضعت خمسة أسماء في اللائحة المختصرة، من أجل التعاقد مع لاعب منهم في كانون الثاني المقبل".وأشارت إلى، أن "خيارين أمام ريال مدريد بعد إصابة ميليتاو، وهما التعاقد مع لاعب مجاني الآن أو الانتظار حتى نافذة كانون ثاني المقبل، منبهة إلى أن لاعب الملكي السابق سيرجيو راموس يعد الخيار الأفضل حيث لم يمثل أي فريق منذ رحيله عن صفوف إشبيلية".وأكدت، أنه "تم ترشيح راموس للعودة إلى سانتياغو برنابيو، بعد الإصابات التي ضربت الفريق، مشيرة إلى أن مدرب الريال كارلو أنشيلوتي يدعم هذا الترشيح بقوة".وذكرت الصحيفة، أن "إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي، وكاستيلو لوكبا لاعب لايبزيغ من الأسماء المفضلة للتعاقد معها في سوق الانتقالات الشتوي، إلى جانب فيتور ريس وفالنتين غوميز".المصدر : صحيفة آس