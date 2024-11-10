2024-11-10 19:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تمكن نادي الناصرية الكروي من تحقيق فوز ثمين على نظيره نادي الاتصالات بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز. وفي تصريحات لشبكة أخبار الناصرية، أكد مشرف الفريق الكابتن أحمد مكطوف أن هذا الفوز جاء ليعزز من معنويات الفريق،...

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