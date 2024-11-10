مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الإيراني يؤكدان أهمية التعاون لتجنب اتساع رقعة الصراع

2024-11-10 20:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، اليوم الأحد، أهمية التعاون بين دول المنطقة لتجنب اتساع رقعة الصراع.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له، عقد اجتماعا رسمياً في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي".وأضاف، أن "الاجتماع استعرض آخر تطورات الأحداث في الشرق الأوسط والمنطقة، وكذلك بحث ملف أمن الحدود بين البلدين ونجاح الحكومة العراقية في تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك، والتأكيد على استمرار التعاون لتحقيق أمن شامل ومستدام لحدود البلدين".وتابع، أنه "جرى التأكيد على أهمية التعاون بين دول المنطقة لتجنب اتساع رقعة الصراع، وأهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وعلى جميع المستويات".