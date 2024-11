2024-11-10 21:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووزير الخارجية الإيراني يؤكدان أهمية التعاون بين دول المنطقة لتجنب اتساع رقعة الصراع

