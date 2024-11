اعتقال متهمين بحوزتهما 7 كيلوات من الكرستال و450 الف حبة كبتاجون في محافظتين

2024-11-10 21:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار/ عراق اوبزيرفر أعلن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الاحد، القبض على متهمين أثنين بحوزتهما 7 كيلو من مادة الكرستال و450 الف حبة من مادة الكبتاجون في نينوى والانبار . وقال ميري في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “‏بعملية نوعية دقيقة تمكنت مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأنبار …

