2024-11-10 21:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للجنة العليا لإعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة، بحضور وزراء؛ النفط، والكهرباء، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات العامة، والزراعة، والموارد المائية، والاتصالات. وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “الاجتماع بحث الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من قبل …

The post برئاسة السوداني.. تفاصيل اجتماع حكومي يخص الشركات العامة في العراق first appeared on Observer Iraq.