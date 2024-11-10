الدخيل: نينوى تسعى لتأسيس شركة نفطية لتكون من المحافظات المنتجة

2024-11-10 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل اليوم الأحد، أن محافظة نينوى تتطلع لتكون ضمن المحافظات المنتجة للنفط في العراق.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ملاكات الفرقة الزلزالية السابعة التابعة لشركة الاستكشافات النفطية في وزارة النفط أكملت أعمال المسح في حقول القيارة والتي من شأنها تطوير العمل في حقول القيارة النفطية جنوب الموصل".

وأضاف الدخيل: أن "نينوى ستكون حاضرة مع مصافي المحافظات النفطية الأخرى لتحصل على استحقاقها وفق الدستور وهو تأسيس شركة نفطية خاصة بها".

وأشار الى أن "هيئة المسح الجيولوجي أكدت أن أراضي نينوى فيها الكثير من الحقول والمكامن النفطية الموزعة في عموم بقاع ومناطق المحافظة"، لافتا إلى أن "نينوى تتطلع إلى أن تكون في المرحلة المقبلة من بين المحافظات المنتجة للنفط من خلال زيادة الكميات المنتجة من النفط وإضافة العديد من الحقول المكتشفة للانتاج النفطي".