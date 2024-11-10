خالد كبيان ينفي خبر اعتقاله: محاولة للنيل من الناجحين

2024-11-10 22:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى خالد كبيان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الرياضية يوم الأحد، خبر اعتقاله، معتبرا ما يتم تداوله أنباء عارية عن الصحة.

وقال كبيان لوكالة شفق نيوز؛ "أنا مستغرب من تداول هذا الأنباء التي لاعلم لي بها"، مشيرا إلى تواجده الآن في مقر اتحاد السباحة والألعاب المائية في مسبح الشعب المغلق.

ولفت إلى أن هنالك من يسعى للتصيد بالماء العكر للنيل من النجاحات التي حققناها خلال عمله مع رئيس وزراء كمستشار للشؤون الرياضية.