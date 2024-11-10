محترف "كومو" الإيطالي علي جاسم يلتحق بتدريبات المنتخب العراقي في البصرة

2024-11-10 22:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن التحاق اللاعب عليجاسم المحترف في نادي "كومو" الإيطالي بالمعسكر التدريبي لـ"أسودالرافدين" في البصرة استعداداً للتصفيات الآسيوية.

وذكرالاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب يواصل تدريباته مساء اليوم بخوضهوحدة تدريبية مسائية في مراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية في البصرة.

وبينأن 16 لاعباً شارك بالتدريبات هم كلٌ من: جلال حسن، وفهد طالب، وحسين حسن، ومنافيونس، ومهند علي، وأحمد يحيى، وأمجد عطوان، ومصطفى سعدون، وعلي فائز، وسعد عبدالأمير، وأمير العماري، وفرانس ضياء، وزيدان إقبال، ويوسف الأمين، وأيمن حسين، وإبراهيمبايش.

ومنالمؤمل أن يلتحق غداً كلٌ من اللاعبين محمد الطائي، وميرخاس دوسكي، وأحمد ياسين، وريبينسولاقا، ودانيلو السعد، وحسين علي.

وأشارالاتحاد إلى أن محترف "كومو" الايطالي علي جاسم، التحق مساء اليوم الأحدبوفد المنتخب العراقي في البصرة، بينما يصل يوم الثلاثاء كلٌ من محترف "أبسويتشتاون" الإنكليزي علي الحمادي، ولاعب "هامربي" السويدي منتظر ماجد.