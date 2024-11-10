فريق وزاري يجري زيارات ميدانية للمصانع المحلية في بغداد

2024-11-10 22:10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التجارة، الأحد، قيام فريق مشترك بإجراء زيارات لعدد من المصانع المحلية الواقعة في منطقة عويريج جنوبي بغداد. وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن فريقا مشتركا من دائرة الرقابة التجارية والمالية وممثلين عن وزارات الصناعة المديرية العامة للتنمية الصناعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية واتحاد الصناعات العراقي وممثلي دائرة تطوير القطاع الخاص وصندوق دعم التصدير أجرى زيارات لعدد من المصانع المحلية الواقعة في منطقة عويريج جنوبي بغداد؛ لغرض الاطلاع على واقع عمل تلك المصانع والبحث في آليات دعم وتنمية المنتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية وبما يعزز وينوع موارد الاقتصاد الوطني. وقال مدير عام دائرة الرقابة رياض مهدي الموسوي، حسب البيان، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة أثير داود الغريري، أجرى الفريق المشترك زيارات ميدانية شملت معمل الجزيرة والقائم لإنتاج الألبان ومعمل بردى لإنتاج المياه المعدنية بالإضافة إلى زيارة معمل أصباغ المرجان والياقوت؛ بهدف معرفة الطاقة الإنتاجية الفعلية لتلك المصانع وعدد الأيدي العاملة وكيفية تسويق منتجاتها والمعوقات التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير قاعدة بيانات للمصانع والمعامل العراقية في عموم المحافظات. وأشار الموسوي إلى، أهمية تطوير القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له في ضوء التوجه الجديد بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر وبما ينسجم و السياسات الاقتصادية العامة للدولة بالإضافة إلى تنمية عملية الاستثمار من خلال دعم النشاط التجاري وبمختلف حقول التجارة الداخلية والخارجية.