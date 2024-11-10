الكهرباء تستنفر جهودها لمتابعة وضع الشبكة واستقرارية التجهيز

2024-11-10 22:10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، عن وضع خطة استنفار لمتابعة وضع الشبكة وضمان استقرارية التجهيز قبيل موجة أمطار متوقعة، فيما دعت المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية وأسلاك المولدات؛ لتفادي حالات الصعق الكهربائي عند هطول الأمطار. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن وزارة الكهرباء تجري أعمالاً مستمرة لمعالجة اختناقات الشبكة الكهربائية ومراقبة الأحمال المغذية للخطوط الناقلة؛ وذلك بهدف دعم وتأهيل شبكات التوزيع، خاصة مع اقتراب ذروة الأحمال الشتوية. وأضاف موسى، أن الوزارة بصدد اتخاذ التدابير كافة لمواجهة احتمالات سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، حيث يتم رفع درجة الاستنفار وفق توجيهات الوزير لمتابعة الشبكة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية في بغداد والمحافظات. وأوضح، أنه خلال حالات سوء الأحوال الجوية، يكون هنالك استنفار تام لجميع الكوادر الهندسية والفنية، مع التركيز على التنسيق المستمر مع دوائر أمانة بغداد ودواوين المحافظين. وأشار إلى، أن هناك استثناءات قصوى تتعلق بتشغيل المحطات ذات الأولوية مثل محطات تصريف المياه الثقيلة والمستشفيات، والمراكز الطبية؛ لضمان عدم تجمع مياه الأمطار في الشوارع والأزقة. وفي إطار مراقبة الشبكة الكهربائية، أكد موسى، أن المديرين العامين ومديري الفروع سيواصلون تواجدهم الميداني على مدار الساعة؛ لضمان التعامل السريع مع أي أعطال قد تحدث نتيجة الطقس السيئ، وتحويل أي مغذيات منفصلة إلى مراكز السيطرة لمتابعة معالجة الأعطال بشكل فوري. ودعا المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين، إلى ضرورة الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية، لا سيما أسلاك المولدات الأهلية المتصلة بالأعمدة؛ وذلك لتفادي حالات الصعق الكهربائي، حيث سجلت بعض الحوادث نتيجة ملامسة الأسلاك أو الأعمدة الكهربائية. كما دعا المواطنين ايضاً إلى، التواصل مع الأرقام الساخنة ومركز الشكاوى الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال أي شكاوى تتعلق بانقطاع الكهرباء أو الأعطال الطارئة في الشبكة. وأكد موسى، أن جميع الفرق الفنية ستكون جاهزة للتعامل مع أي طارئ، وستستمر في مراقبة وتأهيل مسارات المغذيات والخطوط الناقلة؛ لتجنب حدوث أي انفصال أو قطوعات في الخدمة الكهربائية خلال سوء الأحوال الجوية، مؤكداً، إصلاح جميع الأعطال التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية خلال هطول الأمطار في الأيام الماضية.