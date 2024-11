عاجل| تحرك نيابي لاستجواب وزير الدفاع بالجلسة المقبلة.. “متهم بـ20 ملف فساد”

2024-11-10 22:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، صلاح زيني، اليوم الأحد، استجواب وزير الدفاع ثابت العباسي في الجلسة المقبلة للبرلمان، فيما كشف عن ملفات “خطيرة” تلاحق الأخير. وقال زيني، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “استجواب وزير الدفاع بات ضرورة ملحة، حول ملفات فساد خطيرة تتجاوز العشرين ملفًا”، مؤكدا أن “استجواب الوزير سيقدم …

