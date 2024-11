2024-11-10 22:25:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىكشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، اليوم الاحد، عن اسباب تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان.وقال محمد، لـ(المدى)، إننا "ننتظر نتائج الطعون لانتخابات برلمان اقليم كردستان"، مبينا ان "وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني سيبدأ بزياراته ومفاوضاته للجهات السياسية خلال هذا الاسبوع".وأضاف ان "تشكيل الحكومة سيتأخر بسبب إعلان بعض الاحزاب المعارضة، ومطالبة احزاب أخرى بمناصب […]

The post الحزب الديمقراطي يكشف أسباب تأخير تشكيل حكومة الإقليم appeared first on جريدة المدى.