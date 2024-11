اعتقال "أفريقي" بحوزته 11 كيلو "كوكايين" وتاجر "كريستال وماريجوانا" في أربيل

2024-11-10 22:25:07 - المصدر: جريدة المدى

اربيل/ المدى اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة اربيل، اليوم الاحد، القاء القبض على متاجر اجنبي بالمخدرات بحوزته 11 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدرة، في حين ضبطت أسايش المحافظة تاجر "كريستال وماريجوانا. وجاء في بيان للمديرية تلقته (المدى)، انه بعد استحصال قرار من قاضي تحقيق الاسايش (الامن) وجمع المعلومات الدقيقة واثر عملية متابعة دامت لعدة […]

