2024-11-10 22:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، اليوم الأحد، أهمية التعاون بين دول المنطقة لتجنب اتساع رقعة الصراع. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، تلقته (المدى)، أن "الأعرجي والوفد المرافق له، عقد اجتماعا رسمياً في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي". وأضاف البيان، إن "الاجتماع استعرض آخر […]

