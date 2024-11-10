2024-11-10 22:27:04 - المصدر: ايشان

رغم مطالبات بغداد المتكررة، بعدم الاعتداء على الأراضي العراقية، أو تصفية الحسابات، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعيده باستمرار العمليات التركية في شمالي العراق، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. وقال أردوغان، إنه “لا يوجد مكان للإرهاب ولا للسياسات المدعومة بالإرهاب في مستقبل تركيا”. وشدد على أن “تركيا عازمة على احباط المخططات الدموية التي […]

ظهرت المقالة بعيداً عن مطالبات بغداد.. أردوغان يعد باستمرار العمليات التركية في شمالي العراق أولاً على ايشان.



