مصارعو أمانة بغداد يحرزون المركز الأول في بطولة الأندية

2024-11-10 23:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرز نادي أمانة بغداد المركز الأول في بطولة أندية العراق للمصارعة الحرة، التي اختتمت منافساتها، اليوم الأحد، على قاعة ملعب الشعب الدولي، بمشاركة (8) أندية، حيث جاء فريق نادي الحشد في المركز الثاني وحل نادي الأعظمية في المركز الثالث.وذكر بيان للنادي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المصارع خطاب عمر بوزن (57) أحرز المركز الأول ، وحصل علي أركان سمير وزن (61) على الميدالية الفضية، ونال عبد الله أركان صبحي وزن (65) الميدالية الذهبية، وأحرز شهيد حسين خالد وزن (65) الميدالية البرونزية، وحقق محمد جواد زهير وزن (70) الميدالية الذهبية، وحصل نورس حسين محمد وزن (74) على الميدالية الفضية".وأضاف، أن "المصارع إبراهيم ناهض كريم وزن (79) أحرز الميدالية الذهبية، ونال علي حسن علي وزن (79) الميدالية الفضية، وخطف مصطفى صلاح مجيد وزن (86) الميدالية الذهبية، وأحرز مصطفى عبد الباسط وزن (92) الميدالية الذهبية".وبين، أن "المصارع عبد المهيمن محمد وزن (92) أحرز الميدالية البرونزية، ونال عبد أركان سمير وزن (97) الميدالية الذهبية، وحصل أحمد صلاح وزن (125) على الميدالية الذهبية، وأحرز طه لطفي وزن (125) الميدالية الفضية".