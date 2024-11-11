بعد سنة من مقتل الزوجة.. الشقيق ينتقم لها بقتل الزوج في ديالى

2024-11-11 00:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، (10 تشرين الثاني 2024)، بمقتل شخص على يد شقيق زوجته في محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شخصا قُتل رميا بالرصاص من قبل شقيق زوجته في أطراف قضاء الخالص شمال ديالى".

وأشار الى، ان "الحادث يأتي عقب عام من حادث وفاة زوجة المقتول حرقاً في القضاء".

وكانت شرطة قضاء الخالص شمال ديالى قد سجلت في أيلول 2023 حادثة وفاة في العشرين من عمرها لقت مصرعها بحادث انتحار مزعوم بأطراف القضاء حيث أدعى زوج الضحية تعرضها للدغات زنابير، وبعدها قال انها حرقت نفسها في رواية مريبة ومشكوك.

وبحسب مصادر أمنية أفادت آنذاك ان "تقارير الطب العدلي والجنائي أثبتت تعرض الفتاة لضربات مبرحة في الرأس وحرق جثتها بشكل متعمد بتهمة (الشرف) وان زوج الضحية اخفى شهادة الوفاة منتحلا صفة شقيقها خلال انجاز إصدار الشهادة.