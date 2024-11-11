"اخلاء المنزل أو القتل".. رسائل تهديد بالجملة في بغداد

2024-11-11 00:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، (10 تشرين 2024)، بتعرض ستة منازل في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد الى تهديد بـ"الرحيل أو القتل".

وأوضح المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "معلومات وردت بوجود عدد من الظروف الورقية بالقرب من ستة منازل ضمن منطقة الزعفرانية تعود لمواطنين قام برميها مجهولون".

وبين، انه "وبعد فتح الظروف الورقية تبين وجود رسائل تهديد باخلاء المنازل خلال اسبوع او القتل".

ولفت المصدر الى، ان " قوة أمنية تتابع كاميرات المراقبة في محاولة للتوصل الى الفاعلين".