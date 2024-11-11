أمين بغداد يعلن انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم بغداد السنوي

2024-11-11 00:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، انطلاق فعاليات يوم بغداد السنوي ، مؤكداً استمرار فعالياته لـ8 ايام .وقال كاظم خلال حفل رسمي اقيم على ارض السراي ومتصرفية مدينة بغداد القديمة في قلب بغداد التاريخي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "أمانة بغداد اعتادت الاحتفال بذكرى تأسيس العاصمة بغداد، في الخامس عشر من تشرين الثاني من كل عام؛ إلا أننا في هذا العام بدأنا الاحتفال بيومها مبكراً؛ ليستمر الاحتفال بتأسيس حاضرتنا أياماً عديدة ؛لأنها اليوم تختلف عن الامس ليس بتاريخها ولاعراقتها وارثها بل بواقعها الذي تتسابق الخطى لإعلائه في سماء التطور والبناء ورسم المخططات الكفيلة بالنهوض والتقدم " .واضاف، اننا " نقف اليوم على ارض السراي او المتصرفية كما عُرِفت منذ عصور لنحتفل بذكرى تأسيس العاصمة في احد اعرق المواقع الاثارية لبغداد القديمة وابرز شواخصها الباقية واهم عوالمها , فهذا الموقع هو احد المواقع التي جسدت أهمية بغداد الثقافية التي نفخر بما اضفناه له من بصمات ابرزت مفاصله المعمارية الدقيقة والاثارية الباقية , الى جانب عدد كبير من الصروح المهمة كالمتاحف والمدارس التاريخية والمكتبات والمسارح " .وبين ان "العاصمة بغداد شهدت حركة بناء واعمار لم تشهدها منذ سنوات؛ إذ اننا اليوم نحظى بالدعم والتكاتف المطلوب الذي اغدقت به حكومة الخدمات بقيادتها الحكيمة الممثلة بشخص السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ، وكما تشهد وستشهد بغداد مزيداً من المنجزات الخدمية ".وتابع ان " أمانة بغداد تضطلع بمهام كبيرة نأمل أن نوازن بينها ونقدمها على أكمل وجه لأهلنا الكرام في العاصمة؛ فلدينا مشاريع عديدة قيد الانجاز واخرى سنطلقها قريبا فيما تعمل ملاكاتنا الهندسية على دراسة وتقديم مشاريع اخرى من شانها تغيير واقع المناطق التي احتاجت للخدمات ".واكد ان " العام المقبل سيتضمن اكساء اكثر من ٩مليون متر مربع بعد انتم انجاز ٩٠٪ من خطة الاكساء للعام الحالي والتي تضمنت اكساء ٧ مليون متر مربع للشوارع الرئيسةوالفرعية ، مشيراً الى ان " امانة بغداد تواصل جهودها في انشاء الحزام الاخضر الذي يعد اكبر المشاريع الزراعية بالعاصمة ويتضمن زراعة 250 الف شجرة معمرة بمساحة تقدر بـ(٩٤٠) دونما اضافة الى حملات زراعية جديدة ستشهدها العاصمة في شهر آذار المقبل ".وحضر الاحتفال ممثل رئيس مجلس الوزراء بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان وامين عام منظمة المدن العربية وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة بغداد ووكلاء امانة بغداد والمديرين العامين وعمليات بغداد وعدد من الفنانين والمثقفين والادباء .









