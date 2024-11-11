عمليات بغداد تغلق وتزيل 6 "كور" لصهر المعادن شمال شرقي العاصمة

2024-11-11 00:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، عن إغلاق وإزالة 6 مواقع لصهر المعادن "الكور" في منطقة سبع قصور شمال شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، شرعت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفارز من (مديرية البيئة/بغداد، بلدية الشعب/قسم التجاوزات)، بتنفيذ واجب غلق وازالة 6 مواقع لصهر المعادن (الكور) ضمن منطقة سبع قصور شمال شرقي العاصمة".

ولفتت إلى أن "الإغلاق تم لعدم وجود موافقات اصولية (إنشائها بشكل عشوائي) ولما لها من ضرر على صحة وسلامة المواطنين نتيجة انبعاث الروائح والغازات منها يتسبب بتلوث بيئي لتلك المناطق".