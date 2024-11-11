الزراعة تقول انها تجاوزت مرحلة ارتفاع اسعار الخضار واللحوم في العراق

2024-11-11 01:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، أن الوزارة وبالتنسيق مع مجلس الاقتصاد تمكنت من تجاوز مرحلة الارتفاع في أسعار الخضار واللحوم.

وقال الخزاعي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الوزارة نجحت في تطبيق سياسة محكمة أسهمت في استقرار أسعار اللحوم"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق يعود إلى انتهاء موسم زراعتها محليًا في جميع المحافظات، ما دفع إلى فتح باب الاستيراد لهذا المحصول، ومن المتوقع أن يعود السوق إلى الاستقرار في الأيام المقبلة".

ونتيجة لارتفاع أسعار اللحوم، قرر المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، بآذار الماضي، تخفيض الرسوم الجمركية على المواشي والأغنام المستوردة بنسبة 50% ولمدة سنة واحدة.

سبقه قرار الحكومة العراقية في شباط الماضي بفتح باب استيراد الأغنام والعجول بعد توقف دام 20 عامًا، بهدف معالجة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.