2024-11-11 01:18:04 - المصدر: ايشان

حصلت منصة “إيشان”، على صورة لنسخة من كتاب رسمي صادر من مكتب النائب عدنان الجابري، موجهاً إلى المعاون الفني لمحافظة البصرة يطلب من خلاله “المساعدة المادية”، لأحد المواطنين. وجاء في الكتاب “نرجو مفاتحة الشركة العامة للنقل البحري بمساعدة المواطن حيدر محمد إسماعيل”. وعلق عديدون على هذه الوثيقة، مشيرين إلى أن “النائب وبهذا الطلب يهين منصبه […]

ظهرت المقالة معلقون: الطريقة مبتذلة.. الجابري “يهين” صفته النيابية بطلب “مساعدة مالية” أولاً على ايشان.



