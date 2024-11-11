برشلونة يسقط أمام سوسيداد في الليجا

2024-11-11 01:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسقط برشلونة في فخ الهزيمة أمام مضيفه ريال سوسييداد (1-0)، مساء الأحد على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.سجل هدف سوسيداد الوحيد شيرالدو بيكر في الدقيقة (33).وبقي برشلونة على صدارة الليجا ب33 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل، فيما رفع سوسييداد رصيده إلى 18 نقطة، وتقدم للمركز الثامن.