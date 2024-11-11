برشلونة يسقط أمام سوسيداد في الليجا
2024-11-11 01:35:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
سقط برشلونة في فخ الهزيمة أمام مضيفه ريال سوسييداد (1-0)، مساء الأحد على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل هدف سوسيداد الوحيد شيرالدو بيكر في الدقيقة (33).
وبقي برشلونة على صدارة الليجا ب33 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل، فيما رفع سوسييداد رصيده إلى 18 نقطة، وتقدم للمركز الثامن.
سقط برشلونة في فخ الهزيمة أمام مضيفه ريال سوسييداد (1-0)، مساء الأحد على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل هدف سوسيداد الوحيد شيرالدو بيكر في الدقيقة (33).
وبقي برشلونة على صدارة الليجا ب33 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل، فيما رفع سوسييداد رصيده إلى 18 نقطة، وتقدم للمركز الثامن.