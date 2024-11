“إسرائيل” لمواطنيها: لا تحضروا مباراة فرنسا

2024-11-11 01:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

القدس/ متابعة عراق اوبزيرفر طالبت “إسرائيل” مواطنيها بتجنب حضور مباراة كرة القدم أمام منتخب فرنسا في باريس، على خلفية أعمال عنف شهدتها مباراة أخرى في أمستردام قبل أيام. ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيليين في بيان إلى “تجنب حضور المباريات الرياضية والفعاليات الثقافية التي يحضرها “الإسرائيليون” في الخارج، مع التركيز على المباراة المقبلة لمنتخب “إسرائيل” في …

