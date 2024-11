خبراء: توطين الصناعة الدوائية يعزز الاقتصاد ويقلل الاعتماد على الاستيراد

2024-11-11 02:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / تبارك المجيديشهد القطاع الصحي في العراق تحديات مستمرة نتيجة الاعتماد الكبير على استيراد الأدوية، مما يثقل كاهل الاقتصاد الوطني ويؤثر على استدامة النظام الصحي. في هذا السياق، يتزايد الحديث عن أهمية تعزيز الصناعة الدوائية المحلية كحل استراتيجي لتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الخارج، ما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والاستقرار الاقتصادي للبلاد.في […]

