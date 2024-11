2024-11-11 02:25:06 - المصدر: جريدة المدى

ترجمة / حامد أحمد تناول تقرير لمركز، تريندز TRENDS، للبحوث والدراسات جانب الأضرار والدمار الذي لحق بمواقع تاريخية وحضارية في العراق جراء حروب وقصف وما تعرضت له على يد تنظيم داعش من تخريب وسرقة، مشيرا الى انه رغم وجود تحديات ومصاعب فإن جهودا وطنية ودولية، خصوصا من منظمة اليونسكو، تبذل من اجل الحفاظ على هذه […]

The post مركز دراسات: العراق أمام تحديات الحفاظ على إرثه الحضاري appeared first on جريدة المدى.