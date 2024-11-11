رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية
2024-11-11 08:35:02 - المصدر: واع
بغداد-واع
غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العاصمة بغداد متوجها إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية المشتركة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين ،أن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزة ولبنان.
غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العاصمة بغداد متوجها إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية المشتركة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين ،أن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزة ولبنان.