رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية

2024-11-11 08:35:02 - المصدر: واع

بغداد-واعغادر ‏رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العاصمة بغداد متوجها إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية المشتركة.وذكر ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين ،أن" ‏رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزة ولبنان.