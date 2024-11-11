فينيسيوس يتفوق على مبابي بثلاثة أرقام

2024-11-11 08:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

يتفوق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بشكل واضح على زميله كيليان مبابي، هذا الموسم.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بعد إحراز فينيسيوس هاتريك ضد أوساسونا، خلال الانتصار (4-0) في الليجا، ومع معاناة مبابي من جفاف تهديفي، بات البرازيلي يبتعد بـ4 أهداف عن الفرنسي هذا الموسم (13 مقابل 9).

وسجل مبابي 44 هدفًا في الموسم الماضي، مقابل 24 لفينيسيوس، وكان يُتوقع أن يصبح الهداف الرئيسي للميرينجي، في الموسم الجاري.

لكن الواقع الحالي، يقول إن مبابي يتأخر عن فينيسيوس في الناحية التهديفية، وأيضًا في أغلب الجوانب الهجومية الأخرى.. وأحد أبرز المؤشرات على ذلك، ضعف فعاليته الذي كان جليًا ضد برشلونة وميلان.

ويحتاج فينيسيوس لنصف عدد التسديدات تقريبا (5.2)، مقارنةً بمبابي (9.1)، للوصول إلى الشباك، كما أن البرازيلي يتفوق في عدد المراوغات على زميله الفرنسي.

ورغم عدم تميز كليهما دفاعيًا، إلا أن فينيسيوس يسترجع كرات أكثر في المباراة الواحدة، بمعدل (1.99)، مقابل (1.51) لمبابي.

وهناك مؤشر ثالث على أن البرازيلي يخلق خوفًا أكبر، ويزيد صعوبة المواجهة على الخصوم مقارنةً بزميله، حيث يتعرض نجم السيليساو لثلاثة أضعاف عدد الأخطاء التي تُرتكب ضد مبابي.