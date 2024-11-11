خطة عاجلة من جوارديولا لإنعاش السيتي

2024-11-11 08:35:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

يخطط مانشستر سيتي لتفعيل البند الجزائي في عقد أحد النجوم الذين استهدفهم ناديي ليفربول وبرشلونة خلال الصيف الماضي.

وشهدت بطولة يورو 2024 التي توج المنتخب الإسباني بلقبها في ألمانيا في تموز الماضي، تألق عدة نجوم مع لاروخا، من بينهم مارتن زوبيميندي، لاعب وسط ريال سوسيداد.

ودفع ذلك ليفربول وبرشلونة للاهتمام بخدماته عقب اليورو، لكن اللاعب فضل البقاء مع فريقه لموسم آخر.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، غير زوبيميندي رغبته بشأن البقاء مع سوسيداد حتى نهاية الموسم، وبات منفتحا على الانتقال إلى نادٍ آخر، مما يزيد من التكهنات حول مستقبله.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يخطط للتوقيع مع زوبيميندي لتعويض غياب رودري في خط الوسط.

وأوضحت أن السيتي مستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد زوبيميندي مع سوسيداد البالغ 60 مليون يورو.

ويعتقد مسؤولو مانشستر سيتي أنهم قادرون على إقناع زوبيميندي بالانتقال إلى ملعب "الاتحاد" في شهر كانون الثاني المقبل.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن رودري نفسه سيكون عاملًا مهمًا في مفاوضات انتقال زوبيميندي إلى مانشستر سيتي.

ويعاني مانشستر سيتي حاليا، إذ خسر آخر 4 مباريات محليا وقاريا، آخرها أمام برايتون أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.