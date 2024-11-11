بمشاركة العراق.. قمة الرياض تبحث اليوم وقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان

2024-11-11 10:20:01 - المصدر: واع

الرياض - واع

يشارك قادة وزعماء وممثلو بلدان عربية وإسلامية، بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، في القمة العربية الإسلامية التي ستنعقد في العاصمة السعودية الرياض، لبحث اتخاذ موقف موحد لوقف العدوان الصهيونى على قطاع غزة ولبنان.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن "قادة الدول العربية والإسلامية سيبحثون اتخاذ موقف موحد لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان، وسبل حماية المدنيين، ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، إضافة إلى توحيد المواقف، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية، لإيقاف الاعتداءات المستمرة".