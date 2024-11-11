التخطيط: لا يوجد إلغاء لأي فقرة باستمارة التعداد السكاني

2024-11-11 10:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عدم وجود إلغاء لأي فقرة باستمارة التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استمارة التعداد السكاني تم إقرارها بصيغتها النهائية".

وأضاف أنه "لا يوجد أي إلغاء لأي فقرة من فقرات الاستمارة".

وأكد وزير التخطيط محمد علي تميم، أمس الأحد، على ضرورة تواجد الأسر في منازلها في يومي التعداد العام، وفيما أشار إلى أن الهدف من إقامته تنموي، كشف عن التعاقد مع شركة أمريكية هي الأولى في هذا المجال، من أجل حماية بيانات التعداد.