تسرب زيتي جديد في نهر دجلة يهدد مشاريع المياه في تكريت

2024-11-11 10:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت دائرة ماء تكريت في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، بوجود تسرب زيتي جديد في نهر دجلة في المدينة.

وقالت الدائرة في تصريح لها، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "بقعة زيتية جديدة ظهرت في نهر دجلة، وتتجه نحو منطقة تكريت، ومن المتوقع أن تصل إليها خلال الساعات القليلة القادمة"، محذرة من أن ذلك قد يؤثر سلباً على المشاريع والخدمات المتعلقة بالمياه.

ودعت الدائرة السكان إلى التعاون في ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة لتفادي أي أضرار أو نقص في الإمدادات.

وكانت دائرة الماء قد أوقفت مشاريع المياه في قضاء تكريت مؤقتاً في الثالث من الشهر الجاري بعد ظهور برك زيتية في نهر دجلة وصلت إلى حوض النهر في المدينة، مما استدعى تدخل السلطات المحلية.

وأعلنت السلطات في العاصمة بغداد حينها متابعة الوضع، تحسباً من تأثير هذه البقع الزيتية على مشاريع تصفية المياه في حال مرّت عبر نهر دجلة داخل العاصمة.