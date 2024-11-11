تحذير من "بقعة زيتية" في نهر دجلة تتجه نحو تكريت

2024-11-11 10:45:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

حذر مركز ماء تكريت، اليوم الإثنين (11 تشرين الثاني 2024)، من وجود "بقعة زيتية" في نهر دجلة تتجه نحو مدينة تكريت.

وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهلنا الكرام في تكريت، نود إعلامكم بوجود بقعة زيتية في النهر تتجه نحو منطقتنا وستصل خلال الساعات القليلة القادمة، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على المشاريع والخدمات المتعلقة بالمياه".

ودعا المركز في بيانه الأهالي إلى "التعاون في ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة لتجنب أي أضرار أو نقص في التجهيز".







