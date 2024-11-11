2024-11-11 10:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الإثنين (11 تشرين الثاني 2024)، عن تنفيذ هجوم جديد بالطائرات المسيرة على إسرائيل.

وقالت في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الإثنين 11-11-2024 ، هدفاً عسكرياً في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها "استمرار عمليات دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".



