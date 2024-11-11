السوداني يصل السعودية للمشاركة في قمة طارئة

2024-11-11 10:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، إلى العاصمةالسعودية الرياض للمشاركة في قمة طارئة بشأن الأحداث الإقليمية.

وذكرالمكتب الإعلامي للسوداني في إشعار مقتضب أن الأخير وصل إلى الرياض للمشاركة فيالقمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزّة ولبنان.

ويوم أمس الأحد، أفاد مصدر سياسي مُطّلع بأن رئيس مجلسالوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيتوجه (اليوم) إلى العاصمة السعودية الرياضللمشاركة في القمة العربية الإسلامية.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركة الوفد العراقي في القمة العربيةالإسلامية غير العادية المشتركة، في الرياض، ستكون برئاسة السوداني وعضوية وزيرالخارجية فؤاد حسين، وسيقوم السوداني بإلقاء كلمة في الاجتماع".

ولفتإلى أن "أي مستجدات ستتحدد لاحقاً مثل لقاءات جانبية مع قادة الدول المشاركةفي الاجتماع".