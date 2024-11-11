2024-11-11 12:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين (11 تشرين الثاني 2024)، الإطاحة بعصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" استكمالاً للعمليات الأمنية الجارية في مناطق جنوبي العاصمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وللحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفارز من مكافحة مخدرات المحمودية، مكافحة مخدرات/بابل، استخبارات المحمودية) وبعد ورد معلومات استخبارية دقيقة، من القاء القبض على عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من شخصين اثنين".

وأضافت، أنه" تم ضبط كمية من مادة الكريستال، واسلحة واعتدة غير مرخصة بحوزة المتهمين وذلك ضمن "مجمع القعقاع" في قضاء المحمودية جنوبي بغداد، وتم تسليمهما مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.



