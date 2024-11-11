أمين عام مجلس التعاون يبحث مع رئيس بعثة (يونامي) في العراق سبل تعزيز التعاون

2024-11-11 12:00:04 - المصدر: كونا

الرياض - 11 - 11 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسان سبل تعزيز التعاون بين المجلس والبعثة الأممية.وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء بين البديوي والحسان في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض بمناسبة توليه منصبه الجديد في بعثة (يونامي) حيث استعرضا آخر التطورات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وقالت إن البديوي أشاد خلال اللقاء بجهود (يونامي) في دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة معربا عن الأمل في استكمال الملفات العالقة خاصة المتعلقة بدولة الكويت والعراق.وأكد موقف مجلس التعاون الثابت تجاه العراق ودعمه الجهود "لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه وهويته العربية ووحدته الوطنية" مشددا على مساندته العراق في مواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة بما يكرس سيادة الدولة وإنفاذ القانون. (النهاية) خ ن ش / ف ل ا