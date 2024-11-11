السعودية وإيران تدفعان لتطوير "الدبلوماسية الدفاعية"

2024-11-11 12:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

وتيرة التنسيق بين البلدين شهدت تفاعلاً أكبر في أعقاب توتر المنطقة (وزارة الدفاع السعودية)

قطعت العلاقات السعودية - الإيرانية شوطاً سياسياً لافتاً منذ الاتفاق الذي أبرمه البلدان في بكين العام الماضي، إلا أن وتيرة التنسيق بينهما شهدت تفاعلاً أكبر في أعقاب توتر المنطقة بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما قاد مسؤولاً عسكرياً سعودياً رفيعاً أمس الأحد إلى زيارة طهران.

جاء ذلك وسط جهود متواصلة للتهدئة في الإقليم تقودها السعودية التي دعت إلى قمة عربية وإسلامية مشتركة، تعقد اليوم في الرياض، وتلقى على إثرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مكالمة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ثمن فيها مبادرة السعودية بالدعوة إلى القمة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

في غضون ذلك نقلت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية مجتمعة (مهر وتسنيم وفارس) استقبال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري نظيره السعودي الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي.

وأفادت بأن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية وصل إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى للقاء المسؤول العسكري الإيراني باقري، بينما علقت لاحقاً وزارة الدفاع السعودية بأن المحادثات مع الجانب الايراني، جاءت بتوجيه من القيادة "لبحث فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة... وذلك ضمن إطار اتفاق بكين الذي يهدف إلى التقارب ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة".

واعتبر الإعلام الإيراني الخطوة النادرة تأتي بهدف "تطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي" بين البلدين، بوصف ذلك من بين المحاور الرئيسة للقاء.

تفعيل الشق الأمني من اتفاق بكين

وفي اتصال هاتفي مع "اندبندنت عربية" رجح اللواء أحمد الميموني وهو خبير في الشأن الإيراني أن تعكس الزيارة رغبة الطرفين "تفعيل الاتفاق بينهما في شقه الأمني والدفاعي"، بينما رأى أن التوقيت قد يعني ضمن أشياء عدة "مسعى سعودياً لتهدئة المخاوف الإيرانية حول مواقف دول الخليج تجاه التصعيدات الحالية واتخاذ خطوات تسبق الخطوات الأميركية المحتملة لإعادة سياسة الضغط على إيران والضغط على المملكة لتأخذ دورها في ذلك".

2

لقاءات عسكرية بين السعودية وإيران (تسنيم)