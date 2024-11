2024-11-11 12:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ان حظر تجوال أيام التعداد السكاني يبدأ ليل الـ19 من تشرين الثاني، فيما حددت الجهات المستثناة من الحظر. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، ان “حركة الرحلات الجوية والتبادل التجاري غير مشمولة بحظر تجوال التعداد السكاني”. واضاف ان “أي منطقة …

