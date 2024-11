شرطة بابل تكشف جريمة اختلاس مبلغ “570 مليون دينار” من أحد المصارف الأهلية

2024-11-11 12:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بابل/ عراق اوبزيرفر كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، جريمة اختلاس مبلغ “570 مليون دينار” من أحد المصارف الأهلية. وذكرت القيادة في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “بفضل العمل الدقيق والمهني لشعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير تمكنت القوات الأمنية من كشف جريمة اختلاس مبلغ قدره 570 مليون دينار عراقي من أحد المصارف الأهلية”. وبينت ان …

