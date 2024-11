جنايات كركوك: الإعدام للمدان بقتل نجل مدير شرطة سليمان بيك

2024-11-11 13:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك/ عراق اوبزيرفر أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام بحق مجرم ينتمي الى تنظيم داعش الإرهابي، أقدم على قتل نجل مدير شرطة ناحية سليمان بيك. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” أن “الإرهابي أقدم على قتل المجنى عليه امام منزله بعد اطلاق النار عليه بقصد بث الرعب والخوف بين …

